Bildungsprotest: Großdemos in Zwickau und Dresden geplant

Gegen die Sparpolitik in der Bildung: Gewerkschaften planen Bildungsproteste in Sachsen.

Zwickau/Dresden.

Mehrere Gewerkschaft haben zu Bildungsprotesten in Sachsen aufgerufen. Anlass sei das geplante Maßnahmenpaket des Kultusministeriums, welches gravierende Rückschritte für die Bildungsgerechtigkeit kommender Generationen sowie für die Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten im Bildungsbereich zur Folge habe, teilte der sächsische Lehrerverband (SLV) mit. Geplant seien Kundgebungen am 14. Mai in Zwickau und tags darauf in Dresden.