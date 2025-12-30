MENÜ
  • Billig kaufen, billig tanken, billig essen: Die irre Shoppingwelt im tschechischen Erzgebirgsdorf Potůčky

Billig, billig, billig - das zählt auf dem Vietnamesenmarkt in Potůčky. Deutsche Weltkriegsfolklore inklusive.
Billig, billig, billig - das zählt auf dem Vietnamesenmarkt in Potůčky. Deutsche Weltkriegsfolklore inklusive. Bild: Mark Frost
Auch im Winter ist hier was los: Der Vietnamesenmarkt in Potůčky am 29. Dezember 2025.
Auch im Winter ist hier was los: Der Vietnamesenmarkt in Potůčky am 29. Dezember 2025. Bild: Mark Frost
In Deutschland für Laien verboten: Feuerwerk der Kategorie F3 in einem Laden in Potůčky, nur wenige Meter von der Grenze entfernt.
In Deutschland für Laien verboten: Feuerwerk der Kategorie F3 in einem Laden in Potůčky, nur wenige Meter von der Grenze entfernt. Bild: Oliver Hach
Casino und Nachtclub: In dem 400-Einwohner-Dorf gibt es mehr Läden und Gaststätten als in vielen anderen Orten der Umgebung.
Casino und Nachtclub: In dem 400-Einwohner-Dorf gibt es mehr Läden und Gaststätten als in vielen anderen Orten der Umgebung. Bild: Mark Frost
In der großen Markthalle: Schuhe und Handtaschen, viele mit falschen Markenkennzeichnungen.
In der großen Markthalle: Schuhe und Handtaschen, viele mit falschen Markenkennzeichnungen. Bild: Mark Frost
Stammkundin Monika John kommt alle zwei Monate aus Hohenstein-Ernstthal nach Potůčky.
Stammkundin Monika John kommt alle zwei Monate aus Hohenstein-Ernstthal nach Potůčky. Bild: Mark Frost
Alles billig - für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Alles billig - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bild: Mark Frost
„Diese Anstrengungen haben nie so richtig Erfolg gebracht“: Bundespolizist Eckhard Fiedler kennt seit 1993 die Verhältnisse an der Grenze in Johanngeorgenstadt.
„Diese Anstrengungen haben nie so richtig Erfolg gebracht“: Bundespolizist Eckhard Fiedler kennt seit 1993 die Verhältnisse an der Grenze in Johanngeorgenstadt. Bild: Mark Frost
Breites Warensortiment in Breitenbach: In Deutschland verbotene Schlagringe und Klappmesser.
Breites Warensortiment in Breitenbach: In Deutschland verbotene Schlagringe und Klappmesser. Bild: Mark Frost
Nostalgie im Namen: Das Restaurant „Breitenbach“ erinnert an die deutsche Bezeichnung des Dorfs Potůčky, die bis 1948 galt.
Nostalgie im Namen: Das Restaurant „Breitenbach“ erinnert an die deutsche Bezeichnung des Dorfs Potůčky, die bis 1948 galt. Bild: Mark Frost
Filip Vršecký, Kellner im Restaurant „Breitenbach“.
Filip Vršecký, Kellner im Restaurant „Breitenbach“. Bild: Mark Frost
Die Kirche von Johanngeorgenstadt über dem Vietnamesenmarkt von Potůčky. Die beiden Orte trennen Welten.
Die Kirche von Johanngeorgenstadt über dem Vietnamesenmarkt von Potůčky. Die beiden Orte trennen Welten. Bild: Mark Frost
„Es ist gut, dass überhaupt jemand kommt“: André Oswald, Bürgermeister in Johanngeorgenstadt.
„Es ist gut, dass überhaupt jemand kommt“: André Oswald, Bürgermeister in Johanngeorgenstadt. Bild: Mark Frost
Sachsen
Billig kaufen, billig tanken, billig essen: Die irre Shoppingwelt im tschechischen Erzgebirgsdorf Potůčky
Redakteur
Von Oliver Hach
Aus dem einst deutschböhmischen Breitenbach machten Vietnamesen ein Paradies für sächsische Einkaufstouristen. Hier bekommt man fast alles - von Landser-Shirts über falsche Labubus bis zu verbotenem Feuerwerk.

„Finger weg - sonst Finger weg!“ Die Warnung hängt an der letzten Straßenlaterne in Sachsen. Die Bundespolizei hat das Plakat angebracht, um auf die Gefahren illegaler Pyrotechnik hinzuweisen. Nur drei Schritte dahinter endet ihre Zuständigkeit. Dort beginnt eine bunte Basarwelt, in der andere Regeln und Gesetze gelten.
