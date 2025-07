Billigflieger Wizz Air verlässt Leipzig: Diese Reiseziele fallen bald weg

Erneut verlässt eine Billigfluglinie den Flughafen Leipzig/Halle. Bereits in ein paar Wochen ist Schluss. Über die Gründe.

Schkeuditz. Nachdem bereits die irische Billigfluggesellschaft Ryanair dem Flughafen Leipzig/Halle den Rücken gekehrt hat, geht bald die nächste Airline: Wizz Air mit Sitz in Ungarn. Mitte September ist Schluss.

Gegenüber der Leipziger Volkszeitung (LVZ) bestätigte die Flughafenleitung: „Wizz Air wird sich zum Winterflugplan 2025/26 vollständig vom Flughafen Leipzig/Halle zurückziehen.“ Damit fallen drei Verbindungen von Leipzig/Halle aus weg: die nach Tirana (Albanien), Warna (Bulgarien) sowie Bukarest (Rumänien). Die Strecken werden ab dem 13. September nicht mehr bedient.

Das steckt hinter dem Weggang

Was steckt hinter dem Aus in Schkeuditz? Unklar. Wizz Air äußerte sich nicht, doch nach Zeitungsinformationen soll die Airline mit Sitz in Budapest verlangt haben, dass der sächsische Flughafen weiterhin die Werbetrommel für die Flugverbindungen der Airline rührt. Was ins Geld geht. Die Sachsen konnten die zusätzliche Unterstützung aber nicht leisten, so das Airport-Management.

„Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Neuausrichtung der Mitteldeutschen Flughafen AG“, zitiert die LVZ. „Unser Ziel bleibt, bis Ende 2026 wieder ausgeglichen zu wirtschaften.“ Die Sachsen stehen unter Druck, müssen sparen und bauen 250 Stellen ab. Dafür hatte man bei Wizz Air offenbar wenig Verständnis.

„Wir haben Wizz Air sehr faire Konditionen angeboten und standen seit Monaten mit ihnen in Verhandlung. Dass sich die Airline dennoch gegen eine Fortsetzung entschieden hat, nehmen wir zur Kenntnis“, heißt es nüchtern vom Flughafenbetreiber.

Steuern und Gebühren ärgern Billigflieger

Generell gibt es in Deutschland seit langer Zeit Knatsch zwischen Flughäfen und Billigfliegern aufgrund der hohen Steuern sowie Gebühren, die für die Airlines anfallen. Flughäfen der Bundesrepublik gehören bei den staatlichen Steuern und Gebühren gar zu den teuersten in Europa, wie unlängst der ADAC bei der Analyse von 120 Kurzstrecken feststellte.

Für viele Fluggesellschaften lohne es sich „betriebswirtschaftlich nicht mehr, nach Deutschland zu fliegen“, ließ der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Joachim Lang, bereits im vergangenen Herbst das Magazin „Focus“ wissen.

Seit dem Jahr 2020 hätten sich laut Lang die staatlichen Standortkosten wie Luftverkehrssteuer, Sicherheitsgebühr und Flugsicherung in Deutschland „fast verdoppelt“. Er mahnte: Die Kostenschraube für den Luftverkehr in Deutschland sei „überdreht“.

Ryanair war Sachsen zu teuer

Und tatsächlich hatte Ryanair Anfang des Jahres seinen Weggang von Leipzig und Dresden auch mit dem finanziellen Mehraufwand begründet. „Der Grund sind die hohen Kosten an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden“, so Ryanair-Manager Marcel Meyer gegenüber der LVZ.

Konkret: „Neben der staatlichen Luftverkehrssteuer ab 15,53 Euro pro Passagier und der Flugsicherungsgebühr fallen in Leipzig und Dresden exorbitante Sicherheits- und Flughafengebühren an, etwa für Start- und Landung, die Bodendienste oder Dienste wie Säuberung.“

Länder wie Schweden und Ungarn hätten die Luftverkehrssteuer abgeschafft, dort expandiere man stark. „Wir sind an über 230 Flughäfen in 37 Ländern aktiv. Warum sollten wir uns mit Leipzig oder Dresden herumschlagen, die gerade mal eine Ryanair-Verbindung haben, wenn wir andernorts profitabler arbeiten können?“, so Meyers Fazit.

Nach Corona: Deutschlands Luftverkehr hinkt hinterher

Apropos 2020: Über Fünf Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich der deutsche Luftverkehr immer noch nicht vollständig vom Schock erholt. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 zeige der Flugplan bis einschließlich November zum gleichen Zeitraum ein Sitzplatzangebot von 93 Prozent, so der BDL. In den übrigen europäischen Ländern übertreffe das Angebot die damaligen Werte längst um 10 Prozent.

Der deutsche Markt hinkt demnach deutlich hinterher, weil vor allem die Billigflieger einen weiten Bogen um die teuren Flughäfen machen. Während das Angebot dieser Airlines laut BDL in Deutschland bei 85 Prozent des Vorkrisenniveaus liege, seien es im übrigen Europa 133 Prozent.

Der Verband fordert deshalb die Rücknahme der Luftverkehrssteuer und eine Beteiligung des Bundes an den Luftsicherheitskosten.

Und wie geht es nach dem Weggang von Wizz Air in Leipzig weiter? „Wir stehen im engen Austausch mit verschiedenen Airlines und werben aktiv für beide Flughäfen – Leipzig/Halle und Dresden – mit dem Ziel, die regionale Anbindung weiter zu verbessern und neue Verbindungen zu gewinnen“, heißt es seitens des Managements gegenüber der LVZ. (phy)