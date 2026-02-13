Bis zu 20 Zentimeter Schnee im Erzgebirge: Der Winter kehrt nach Sachsen zurück

Das Wochenende steht vor der Tür, Zeit also für den Blick aufs Sachsen-Wetter. Und das verspricht Schnee, Frost, Straßenglätte - und wieder ansteigende Temperaturen.

Chemnitz. Schlechte Nachrichten für all diejenigen, die vom winterlichen Wetter die Nase voll haben: Der Vorfrühling lässt nicht nur weiterhin auf sich warten, nun kommt der Winter sogar zurück nach Sachsen. Und das nochmal mit ordentlich Schmackes.

Das berichtet Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig gegenüber der „Freien Presse“. Am heutigen Freitag ist davon allerdings noch nichts zu spüren. Bei Höchstwerten um die 7 Grad Celsius regnet es leicht. Klingt insgesamt mehr nach herbstlichem Schmuddelwetter.

Am Sonntag wird‘s schön

Doch das ändert sich bereits in der Nacht auf Samstag: Das Thermometer sackt dann auf 0 Grad ab, der Regen geht in leichten Schneefall über. Autofahrer sollten am Samstagmorgen vorsichtig fahren, es könnte glatt sein.

Im Tagesverlauf bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt, erneut kann es etwas schneien. „Im Erzgebirge fallen dann vielleicht ein bis zwei Zentimeter, in Chemnitz einer“, informiert Oehmichen.

In der Nacht auf Sonntag wird es nochmals kälter: im Tiefland stehen uns dann minus fünf, im Bergland bis zu minus acht Grad Celsius ins Haus.

Die Niederschläge lassen nach, der Sonntag selbst zeigt sich dann von seiner schönen Seite: Die Wolkendecke lockert auf und die Sonne zeigt sich. Bei Höchstwerten um die 0 Grad bleibt es überwiegend trocken, aber kalt.

Ordentlich Neuschnee im Bergland

Und wie wird die kommende Woche? „Es geht winterlich weiter, mit frostigen Temperaturen in den Nächten“, so der DWD-Experte. Auch tagsüber bewegen wir uns um die 0 Grad Celsius. Die Sonne zeigt sich kaum. Insbesondere in der Nacht auf Dienstag und am Dienstag kommen wieder Schneefälle auf.

Apropos Niederschläge: Die begleiten uns die ganze nächste Woche über. Tagsüber im Tiefland eher als Regen, im Bergland – etwa im Erzgebirge – als Schnee. In den Hochlagen wird‘s durchgehend frostig. Das bleibt nicht ohne Folgen. Im Lauf der nächsten Woche kommen so bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammen. Im Erzgebirge sollte man also die Schneeschaufel nach wie vor griffbereit haben.

Wer Schnee, Frost und Glätte nicht mehr sehen kann, für den hat Oehmichen gute Nachrichten: Im Lauf der Woche wird es zaghaft wärmer. Zum Ende der Woche hin sind dann leichte Plusgrade möglich – bis zu 3 Grad Celsius. Und das nächste Wochenende (21./22. Februar) könnte dann mit 5 bis 8 Grad aufwarten. Und wer weiß: Vielleicht gönnt sich Väterchen Frost dann mal eine Pause – und Sachsen auch. (phy)