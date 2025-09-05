Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Sonntag sollen die Temperaturen auf 26 Grad steigen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Am Sonntag sollen die Temperaturen auf 26 Grad steigen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Bis zu 26 Grad am Wochenende
Noch einmal T-Shirt-Wetter im September: Am Sonntag zeigt sich der Spätsommer vielerorts von seiner besten Seite.

Leipzig.

Sonne und Temperaturen bis 26 Grad: Die Menschen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt dürfen sich auf ein sommerliches Septemberwochenende freuen. Der Freitag zeigt sich zunächst noch unbeständig mit Wolken, Regen und geringem Gewitterrisiko, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. 

Ab den Nachmittag lockert die Wolkendecke jedoch auf und die Sonne kommt raus. Vereinzelt könne es noch regnen. Die Temperaturen erreichen bis zu 22 Grad, in der Nacht fallen sie auf 14 bis 6 Grad.

Am Samstag wird es vielerorts freundlich, die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad. In der Oberlausitz und in den Bergen ist es stark bewölkt, vereinzelt kann es regnen. In der Nacht auf Sonntag sinken die Temperaturen auf 12 bis 6 Grad. Am Sonntag gibt es viel Sonnenschein und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen sommerliche 25 bis 26 Grad. (dpa)

