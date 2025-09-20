Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Sonntag ziehen Wolken und Regen in Sachsen auf. (Symbolbild)
Am Sonntag ziehen Wolken und Regen in Sachsen auf. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Bis zu 31 Grad in Sachsen – danach kommt der Regen
Das spätsommerliche Wetter am Wochenende sollten die Menschen in Sachsen genießen. Denn am Montag wird es deutlich kühler.

Dresden.

Ein spätsommerlicher Tag erwartet die Menschen am Samstag in Sachsen. Die Sonne scheint – Regen wird nicht erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es wird sehr warm mit Temperaturen von maximal 28 bis 31 Grad, im Bergland 24 bis 28 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen Wolken auf und es kühlt auf 19 bis 14 Grad ab. Am Sonntag schwenkt das Wetter laut DWD um: Nach einem heiteren Start ziehen dichte Wolken auf. Am Nachmittag fällt im Westen der Regen, in Ostsachsen sind einzelne Gewitter mit Starkregen und Windböen möglich. Es bleibt warm mit Höchstwerten von 25 bis 28 Grad, im Bergland 22 bis 25 Grad.

Regnerisch und bewölkt geht es in der Nacht zum Montag weiter, dazu kann es vereinzelt gewittern. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 10 Grad. Die kommende Woche startet dann herbstlich-bedeckt mit Regen. Mit maximal 13 bis 15 Grad, im Bergland 8 bis 13 Grad, wird es deutlich kühler. (dpa)

