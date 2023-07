Bis zu 35 Grad am Wochenende

Leipzig.

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich auf ein sommerliches Wochenende freuen. Es wird viel Sonnenschein und wenig Bewölkung erwartet. Außerdem steigen die Temperaturen am Freitag und Samstag auf bis zu 30 und am Sonntag sogar auf bis zu 35 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Lediglich am Sonntag sei ab der zweiten Tageshälfte mit Wolken am Himmel zu rechnen. In der Nacht kann es jedoch auch mal etwas kühler werden, mit bis zu 11 Grad im Tief- und 9 Grad im Bergland. (dpa)