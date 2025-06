Bis zu 38 Grad, tropische Nächte, höchste Waldbrandgefahr: Hitze-Hammer trifft Sachsen

Im Freistaat wird es kommende Woche hochsommerlich heiß. Regen ist keiner in Sicht. Was Sie jetzt wissen müssen.

Chemnitz. Kommende Woche heißt es in Sachsen: schwitzen, schwitzen, schwitzen! Hochsommerliche Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke rollen auf uns zu. Regen bleibt dann Mangelware.

Knackig warm wird‘s schon am heutigen Samstag, wie Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig der „Freien Presse“ bestätigt: „Heute kommen wir an die 30 Grad ran, am Sonntag sieht es ähnlich aus.“

Am Montag reicht es dann überwiegend „nur“ für bis zu 29 Grad. Am Dienstag steigt das Quecksilber dann auf bis zu 34 Grad. „In den sächsischen Metropolen und in Nordsachsen erreichen wir vermutlich auch 35 Grad“, so der DWD-Experte.

Mittwoch wird Hitze-Höhepunkt

Am Mittwoch erreicht die Hitze ihren Höhepunkt: Verbreitet herrschen im Freistaat Werte von 35, 36 und teils auch 37 Grad. In den Großstädten sowie im Norden Sachsens könnte das Thermometer vereinzelt sogar auf bis zu 38 Grad klettern.

Auch am Donnerstag sind Höchstwerte von über 30 Grad angesagt: Mit 33 bis 34 Grad bleibt es hochsommerlich heiß. Und bis einschließlich Donnerstag fällt auch kein Niederschlag.

Etwas Abkühlung bringt dann der Freitag. Dann kommt eine Kaltfront zu uns, die Temperaturen sinken ab auf „nur“ noch 28 bis 29 Grad. Ob es dann auch regnet, ist derzeit jedoch noch unklar. Denn, so Oehmichen, es könnte Stand jetzt sein, dass mit der Kaltfront lediglich ein Temperaturrückgang verbunden ist. Aber auch Schauer und selbst kräftige Gewitter wären möglich. Noch ist diesbezüglich also alles offen.

Waldbrandgefahr steigt auf höchste Stufe

Was jedoch klar ist: Die Kombination aus Hitze und Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr im Freistaat steigen. Herrscht heute noch verbreitet höchstens Gefahrenstufe 3 („mittlere Gefahr“), klettert sie bereits morgen im Kreis Nordsachsen auf Stufe 4 („hohe Gefahr“).

Am Dienstag ist dann für weite Teile Sachsens (u.a. Westsachsen, die Kreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Görlitz) Gefahrenstufe 4 vorhergesagt. In den Kreisen Nordsachsen, Bautzen, Leipzig und in der Landeshauptstadt Dresden herrscht dann sogar die höchste Stufe 5 („sehr hohe Gefahr“).

Wenn die Temperaturen tagsüber so hoch sind, kühlt es wenigstens nachts ab? In den kommenden Nächten: ja. „In der Nacht zum Sonntag sinken die Werte auf 17 Grad, die Nacht auf Montag wird mit 16 Grad sogar noch etwas kühler.“ Ähnlich auch die Nacht auf Dienstag. Aber dann.

Tropische Nächte in Sachsen

In den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag stehen uns tropische Nächte ins Haus – dann sinkt das Thermometer nicht mehr unter 20 Grad. Und auch die auf Freitag könnte nochmals tropisch werden.

Bleibt uns die hochsommerliche Hitze jetzt langfristig erhalten? „Da sind die Anzeichen noch nicht eindeutig“, so Oehmichen. „Eine Abkühlungstendenz ist auf alle Fälle da, aber wie stark die sich ausprägt und wie nachhaltig die ist, das ist noch nicht klar, da gehen die Ergebnisse der Modelle doch noch weit auseinander.“

Bleibt vielen Menschen also in den kommenden Tagen erstmal nur: ausreichend trinken, schattige Plätze suchen und nachts gut durchlüften. (phy)