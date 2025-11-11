Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im vergangenen Jahr erntete nur ein Verein in Sachsen Cannabis. (Symbolbild)
Im vergangenen Jahr erntete nur ein Verein in Sachsen Cannabis. (Symbolbild)
Sachsen
Bisher 23 Cannabis-Clubs genehmigt
In Sachsen kommen Cannabis-Clubs relativ langsam in Gang. Das hat mehrere Gründe.

Dresden.

In Sachsen sind bislang 23 Cannabis-Clubs zugelassen worden. Das teilte die Landesdirektion Sachsen auf Anfrage mit. Seit Sommer 2024 darf man in Deutschland Cannabis gemeinschaftlich züchten und an Vereinsmitglieder weitergeben. Der Anbau unterliegt einer ganzen Reihe von Auflagen, die im Cannabisgesetz geregelt sind. 

Schon zum 1. April 2024 war der Konsum von Cannabis unter bestimmten Bedingungen bundesweit legalisiert worden. Die von der damaligen Ampel-Bundesregierung verabschiedete Teillegalisierung von Cannabis ist allerdings umstritten.

Standorte als Herausforderung

Geerntet wurde 2024 noch sehr wenig: Nur ein Verein konnte eine erste Ernte einfahren, rund 680 Gramm Cannabis. Die übrigen Anbauvereinigungen hatten zu diesem Zeitpunkt entweder noch keine Erlaubnis erhalten oder den Anbau noch nicht aufgenommen. Für 2025 liegen noch keine Zahlen vor.

Ein weiterer Grund für den eher schleppenden Anlauf könnte laut Landesdirektion sein, dass die Cannabis-Anbauvereinigungen derzeit vor allem daran scheitern, geeignete Standorte zu finden, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. (dpa)

