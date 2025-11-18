Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weil er auf falsche Versprechen zu Bitcoin-Anlagen reinfiel, verlor der Mann zehntausende Euro. (Symbolbild)
Weil er auf falsche Versprechen zu Bitcoin-Anlagen reinfiel, verlor der Mann zehntausende Euro. (Symbolbild) Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Weil er auf falsche Versprechen zu Bitcoin-Anlagen reinfiel, verlor der Mann zehntausende Euro. (Symbolbild)
Weil er auf falsche Versprechen zu Bitcoin-Anlagen reinfiel, verlor der Mann zehntausende Euro. (Symbolbild) Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Sachsen
Bitcoin-Betrug: Mann aus dem Vogtland verliert 28.000 Euro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einer Social-Media-Plattform fällt ein 40-Jähriger auf einen falschen Anlageberater rein - und verliert dabei zehntausende Euro. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Oelsnitz.

Ein 40-Jähriger aus dem Vogtlandkreis ist auf einen Bitcoin-Betrug hereingefallen und hat dabei 28.000 Euro verloren. Der Mann hatte über eine Social-Media-Plattform mit einer unbekannten Person geschrieben, die ihn über vermeintliche Anlagemöglichkeiten von Bitcoins informierte, wie die Polizei mitteilte. Weil er mit der Kryptowährung eine hohe Rendite erzielen wollte, zahlte der Mann in mehreren Überweisungen das Geld. 

Erst, als er auf seine Zahlungen nicht mehr zugreifen konnte, fiel der Betrug auf. Ob das Geld im Zuge der Ermittlungen zurückerlangt werden kann, blieb zunächst offen. Die Polizei warnt in der Mitteilung vor "unrealistischen Renditeversprechen". Man solle insbesondere dann misstrauisch werden, wenn Gewinnversprechen von fremden Personen kommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
11:09 Uhr
2 min.
Vogtländer verliert 28.000 Euro an Kryptobetrüger
Ein Vogtländer ist einem Krypto-Betrug auf den Leim gegangen.
Über Tiktok und Whatsapp redeten Betrüger auf den 40-Jährigen ein. Am Ende stellten die Täter den Kontakt ein und sperrten den Zugang zu seinem Konto. Der Mann war sein Geld los.
Jonas Patzwaldt
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
12.11.2025
2 min.
Sachsen verfolgt Krypto-Steuersünder mit neuer KI-Software
Sachsen setzt auf KI und Software, um Steuerbetrug mit Kryptowährungen zu verfolgen. (Archivbild)
Mit neuer KI-Software will Sachsen Steuerhinterziehung beim Handel mit Kryptowährungen aufspüren. Wie die Technik den Fahndern hilft, erklärt das Finanzministerium.
Mehr Artikel