Bitshiabu gibt Pflichtspiel-Debüt bei RB Leipzig

Leipzig.

Neuzugang El Chadaille Bitshiabu hat nach langer Verletzungspause sein Pflichtspiel-Debüt für RB Leipzig gegeben. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger, der im Sommer für rund 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain kam, gab am Mittwoch beim 0:0 der U19 gegen Young Boys Bern sein Pflichtspieldebüt beim deutschen Pokalsieger. Der 1,96 Meter große Abwehrspieler fiel nach seiner Verpflichtung mit einem Innenbandriss im Knie aus. Der Linksfuß ist in Kürze auch einsatzbereit für das Team von Marco Rose. Trotz seines jungen Alters bringt Bitshiabu schon viel Erfahrung mit. Für PSG kam er 14 Mal in der Ligue 1, viermal im Pokal und einmal in der europäischen Königsklasse zum Einsatz. (dpa)