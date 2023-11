Bittere Lektion für RB Leipzigs Frauen: 0:5 gegen Bremen

Leipzig.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben in der Bundesliga erneut Lehrgeld gezahlt. Gegen Werder Bremen musste das Team von Trainer Saban Uzun am Samstag eine bittere 0:5 (0:3)-Niederlage hinnehmen. Saskia Matheis brachte die Gäste aus dem Norden schon nach 60 Sekunden in Führung, ehe Sophie Weidauer (31.) und Nina Lührßen (40.) noch vor dem Wechsel erhöhten. Erneut Weidauer (81./86.) markierte mit einem Doppelschlag den Endstand. Für den Aufsteiger aus Sachsen war es bereits die fünfte Niederlage im siebten Spiel und die vierte Pleite nacheinander.