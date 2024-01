Bitterfeld gelingt beim 3:0 gegen Dachau sechster Saisonsieg

Friedersdorf.

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben mit dem zweiten Sieg in Folge ihren siebten Tabellenplatz in der Bundesliga gefestigt. Die Schützlinge von Trainer Alessio Lodi behielten am Dienstag vor 300 Zuschauern in der Friedersdorfer Bernsteinhalle gegen den ASV Dachau glatt in drei Sätzen (25:22, 25:20, 25:21) die Oberhand. Den größten Anteil am sechsten Saisonsieg hatte Julian Hoyer, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde.