"Blackbox Heimerziehung" informiert über DDR-Heimsystem

Leipzig.

Die mobile Ausstellung "Blackbox Heimerziehung" macht seit Montag in Leipzig Station. Bis zum 14. November wird in dem umgebauten Seecontainer auf dem Nikolaikirchhof über das repressive DDR-Heimsystem aufgeklärt, wie die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau mitteilte. In Leipzig werde speziell auch über ein Durchgangsheim informiert, das bis 1986 bestanden habe.