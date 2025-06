Blaualgen im Stausee Quitzdorf - Amt rät vom Baden ab

Im Stausee Quitzdorf wurden gefährliche Blaualgen entdeckt. Schlierenbildung und Wassertrübung deuten auf Bakterien hin.

Quitzdorf.

Im Stausee Quitzdorf in der Oberlausitz sind Blaualgen nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz warnt daher vor dem Baden in dem Gewässer. Dies gelte insbesondere für empfindliche oder gefährdete Menschen, sowie Kleinkinder und Kinder. Auch Hunde und andere warmblütige Tiere seien gefährdet. Die Ergebnisse einer am 12. Juni entnommene Wasserprobe hätten ergeben, dass aktuell eine starke Entwicklung der Blaualge zu verzeichnen sei.