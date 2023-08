Blinde Passagiere: Flüchtlinge winken von Lkw-Ladefläche

Leipzig.

Mehrere Flüchtlinge sind in einem mit Matratzen beladenen Lastwagen entdeckt worden. Autofahrer seien auf der Autobahn 14 bei Leipzig auf die Menschen am Mittwoch aufmerksam geworden, weil sie ihnen aus einem Schlitz in der Plane zuwinkten, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Autofahrer habe darauf über den Polizeinotruf hingewiesen. Fast zeitgleich habe der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer die Aktion in seinem Spiegel bemerkt.