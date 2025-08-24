Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Sachsen
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.

Burgneudorf.

Ein Blitzschlag hat in Burgneudorf (Landkreis Bautzen) einen hohen Sachschaden ausgelöst. Wie die Görlitzer Polizeidirektion mitteilte, traf ein Blitz am Samstagnachmittag einen Baum, der daraufhin auf ein Haus und eine Garage stürzte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 100.000 Euro. 

Zunächst waren die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass der Blitz direkt in das Haus eingeschlagen war und einen Brand ausgelöst hatte. Das Geschehen klärte sich mit Eintreffen der Feuerwehr und Polizei. Burgneudorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Spreetal. (dpa)

