Blockade am Flughafen: Prozess gegen Klimaaktivistin

Vor dem Landgericht in Halle beginnt am Freitag (11.00 Uhr) ein Zivilprozess gegen eine Klimaaktivistin. Sie soll im Juli 2021 eine Zufahrtsstraße zum Betriebsgelände des Hauptterminals des Flughafens Leipzig blockiert haben, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts. Dadurch sollen Mitarbeiter des Flughafens am rechtzeitigen Dienstbeginn gehindert worden, Flüge verspätet gestartet und Anschlussflüge verpasst worden sein. Als Klägerin trete die DHL-Tochter DHL Hub Leipzig GmbH auf und verlangt für den finanziellen Schaden einen Schadenersatz von rund 84.000 Euro.

Für den Prozess ist zunächst ein Verhandlungstermin anberaumt. Am Freitag sollen laut Gerichtssprecherin beide Seiten angehört werden. Zeugen sind demnach nicht geladen. Weitere Prozesstermine können vom Gericht bestimmt werden.

Am 9. Juli 2021 hatten rund 50 Aktivisten der Initiative "CancelLEJ" die Zufahrt zum Logistikzentrum von DHL blockiert. Sie forderten nach eigenen Angaben einen Ausbaustopp des Frachtflughafens, ein Nachtflugverbot und eine Verkehrswende. Viele verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam und kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte scharf. (dpa)