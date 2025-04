Blutiger Streit unter Nachbarn in Dresden - Mann verletzt

Ein Streit unter zwei Bewohnern eines Dresdner Plattenbaus eskaliert, als einer der beiden Männer ein Messer zieht. Als die Polizei eintrifft, blutet einer von ihnen.

Dresden.

Im Dresdner Plattenbauviertel Prohlis ist in der vergangenen Nacht eine Auseinandersetzung unter Nachbarn eskaliert. Zwei dort wohnhafte Männer gerieten in Streit, in dessen Folge ein 31-Jähriger mit einem Küchenmesser auf den anderen losging und ihm ins Bein stach.