Blutmond über Sachsen: Wie gut wird das seltene Himmelsphänomen am Sonntag zu sehen sein?

Am Sonntagabend lohnt sich auch in Sachsen ein Blick gen Osten. Der Mond wird blutrot erscheinen. Doch selbst wenn das Wetter mitspielt: Es gibt einen Haken.

Chemnitz. Für gewöhnlich erscheint der Mond gelblich-weiß am Himmel, weil er das Sonnenlicht reflektiert. Am Sonntagabend aber wird er sich blutrot präsentieren. Der Grund: eine totale Mondfinsternis.

Für Kinder gute Zeit

Wer das Himmelsspektakel mit Kindern erleben will, hat dieses Mal Glück: Die Mondfinsternis ist in Deutschland schon vor 21 Uhr vorbei und kann bei freier Sicht auch ohne Teleskop mit bloßem Auge verfolgt werden. Es gibt dabei aber einen Haken: Egal wo in Deutschland, der Mond geht schon komplett verfinstert auf.

Darum gibt es einen Haken

Weil er dunkler und rötlich gefärbt ist, könnte er gerade deshalb in der Nähe des Horizonts schlecht zu sehen sein, erklärt Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Mitunter müssten Beobachterinnen und Beobachter darum warten, bis er über den Dunstschichten am Himmel steht. „Es ist sogar möglich, dass man ihn erst sehen kann, wenn er schon aus der totalen Finsternis raus ist“, so Liefke.

Um diese Uhrzeiten lohnt sich der Blick gen Osten

Über Sachsen wird der Mond - mit kleinen regionalen Zeitunterschieden - gegen 19.34 Uhr aufgehen. Kurz darauf verschwindet die Sonne dann unter dem Horizont. Ab 20 Uhr ist die Mondfinsternis schließlich am Himmel über dem Freistaat gut zu sehen, bis sie gegen 20.11 Uhr ihr Maximum erreicht. Weil der Mond dann vollständig im Kernschatten der Erde steht, müsste er eigentlich unsichtbar werden. Das ist aber nicht der Fall – im Gegenteil: Der Mond leuchtet rötlich, weil die Erdatmosphäre das Sonnenlicht bricht und unterschiedlich stark streut. Die blauen Lichtanteile etwa werden dabei am stärksten gestreut, während das langwelligere rote Licht bis in den Erdschatten vordringt und den Mond kupferfarben rötlich färbt. Von dieser Färbung leitet sich der Begriff „Blutmond“ ab.

Gegen 20.53 Uhr ist die totale Mondfinsternis dann auch schon wieder vorbei. Etwa eine Stunde lang fällt der Erdschatten danach noch auf einen immer kleiner werdenden Teil der Mondscheibe: Der Mond scheint dabei von einer Sichel zum Vollmond „anzuwachsen“. Danach durchquert er bis etwa 22.55 Uhr den Halbschatten der Erde – und das Himmelsereignis endet.

Bild: dpa Bild: dpa

Spielt das Wetter mit

Ob das Wetter mitspielt, ist noch nicht ganz klar. Für Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst für Sachsen einen gering bewölkten bis wolkigen Himel voraus. Wer die Mondfinsternis in Sachsen beobachten möchte, sollte sich aber auf jeden Fall eine erhöhte Position mit einem guten Blick über die Umgebung suchen. Abgelegenere Orte mit wenig Licht sind besonders gut geeignet. Eher ungeeignet sind helle Orte, wie etwa beleuchtete Innenstädte. Besonders eindrucksvoll ist die Mondfinsternis in einer der vielen Sternwarten im Freistaat mitzuerleben.

Sternwarten ermögliche besonderen Blick auf das Spektakel

Wer zum Beispiel im Vogtlandkreis einen speziellen Blick auf den „Blutmond“ erhaschen möchte, kann dies in der Sternwarte „Sigmund Jähn“ in Rodewisch tun. Auch im Zeiss Planetarium und Sternenwarte Schneeberg wird die Mondfinsternis zu beobachten sein. Der Astroclub Radebeul e.V. öffnet ebenfalls für Gäste. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Sternwarten, die den Besuchern einen unvergesslichen Blick auf den kupferfarbenen Himmelskörper ermöglichen wollen. Es empfiehlt sich aber, sich vorab auf deren Internetseiten zu informieren. Bei einigen Sternwarten ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Nächste totale Mondfinsternis über Sachsen erst 2028 wieder

Die nächste Mondfinsternis findet am 28. August 2026 statt. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine partielle Finsternis. Wer diese beobachten möchte, muss dann schon sehr früh aufstehen. Sie beginnt nämlich über Sachsen schon gegen 4.30 Uhr. Die nächste totale Mondfinsternis wird dann erst zu Silvester am 31. Dezember 2028 wieder zu sehen sein. (juerg)