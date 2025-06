Bob: Friedrich-Topmann will Olympia-Gold nun mit Konkurrent

Im vergangenen Sommer begann der Bob-Beef zwischen den Teams Friedrich und Lochner. Nun startet der langjährige Stammanschieber von Friedrich die Mission Olympia-Gold bei Lochner.

Berchtesgaden. Der viermalige Bob-Olympiasieger Thorsten Margis startet das Projekt Gold in Cortina d'Ampezzo nicht bei seinem langjährigen Piloten Francesco Friedrich, sondern beim deutschen Konkurrenten Johannes Lochner. Nach einer Saison Pause begann der 35 Jahre alte Anschieber nun die Vorbereitung für die Winterspiele 2026 im Team des Olympia-Zweiten Lochner aus Berchtesgaden.

"Wir ackern hier nicht, um eine Medaille zu holen. Nein, wir wollen Gold holen und Olympiasieger werden - nichts anderes! Und das ist auch ein realistisches Ziel, denn es ist machbar, Franz zu schlagen", sagte der zehnfache Weltmeister Margis in einem Interview des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD).

Vor allem seine mentale Stärke soll dem Team aus Bayern gegen den Vorzeige-Piloten aus Sachsen helfen. "Bei Hansi hat es immer so knapp nicht gereicht, und dann sind die Startzeiten von Lauf zu Lauf auch oft langsamer statt schneller geworden. Und das sind Dinge, die man in den Griff bekommen muss", meinte Margis und setzt vor allem auf die Fahrkünste von Lochner: "Er hat mich und Franz 2022 in Peking bereits ganz schön unter Druck gesetzt, er war immer schon brutal schnell und gut."

Margis peilt Olympia-Gold in beiden Disziplinen an

Während Rekordweltmeister Friedrich auch dank seiner zwei Olympia-Doubles 2018 und 2022 als Perfektionist gilt und jedes Detail gleich mehrfach überprüft, setzt Lochner eher auf Spaß und Fahrfreude. "Wenn man dieses Projekt macht - und das muss auch in jeden Kopf im Team rein - dann wollen wir Gold holen in beiden Disziplinen", sagte Margis und will dabei auch Lochners Stamm-Anschieber im Zweierbob, Georg Fleischhauer, unterstützen.

Immerhin gewann das Duo im kleinen Schlitten bei der WM 2023 in St. Moritz gegen Friedrich. "Mein persönliches Ziel ist es jetzt erst einmal, auf den Schlitten zu kommen und da ganz sicher drauf zu sein", meinte Margis vor allem mit dem Blick auf den Viererbob, wo er neben Fleischhauer auch die Anschieber Florian Bauer, Erec Bruckert und Jörn Wenzel als Konkurrenten hat. (dpa)