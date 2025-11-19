Bochum: Rösler erwartet gegen Dresden "Katz-und-Maus-Spiel"

Gegen den Tabellenvorletzten Dynamo Dresden peilt der aufstrebende VfL Bochum den vierten Sieg binnen fünf Zweitligaspielen an. Die Wende gelang unter dem neuen Trainer Uwe Rösler.

Bochum. Fußball-Zweitligist VfL Bochum will am Freitag gegen den Tabellenvorletzten Dynamo Dresden (18.30 Uhr, Sky) seine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Niederlage fortsetzen. Trainer Uwe Rösler erwartet gegen einen gefährlichen Gegner ein "Katz-und-Maus-Spiel."

Mit einem Sieg könnte Bochum zumindest über Nacht auf Platz zehn springen. "Dazu brauchen wir aber eine absolute Topleistung", sagte Rösler auf einer Pressekonferenz. Der gebürtige Thüringer hat in den Neunzigerjahren selbst für Dresden gespielt.

Seit gut viereinhalb Stunden ohne Gegentor

Seit der 57-Jährige Anfang Oktober das Traineramt übernommen hat, haben die Bochumer in vier Ligaspielen zehn Punkte (drei Siege, ein Unentschieden) geholt und sind vom 17. auf den 13. Platz geklettert. Im DFB-Pokal haben sie 1:0 beim Bundesligisten FC Augsburg gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Inklusive des Pokalspiels ist der VfL seit gut viereinhalb Stunden ohne Gegentor.

Matus Bero hat sich gegen Deutschland verletzt

Den Bochumern fehlt am Freitag weiterhin der am Knie operierte Abwehrchef Kevin Vogt. Außenverteidiger Leandro Morgalla ist gelbgesperrt. Der Einsatz des slowakischen Mittelfeldspielers Matus Bero ist nach einer Fußverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am Montagabend in Leipzig fraglich. (dpa)