Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fordert von der Mannschaft eine "Topleistung": Bochum-Coach Uwe Rösler. (Archivfoto)
Fordert von der Mannschaft eine "Topleistung": Bochum-Coach Uwe Rösler. (Archivfoto) Bild: Swen Pförtner/dpa
Fordert von der Mannschaft eine "Topleistung": Bochum-Coach Uwe Rösler. (Archivfoto)
Fordert von der Mannschaft eine "Topleistung": Bochum-Coach Uwe Rösler. (Archivfoto) Bild: Swen Pförtner/dpa
Sachsen
Bochum: Rösler erwartet gegen Dresden "Katz-und-Maus-Spiel"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den Tabellenvorletzten Dynamo Dresden peilt der aufstrebende VfL Bochum den vierten Sieg binnen fünf Zweitligaspielen an. Die Wende gelang unter dem neuen Trainer Uwe Rösler.

Bochum.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum will am Freitag gegen den Tabellenvorletzten Dynamo Dresden (18.30 Uhr, Sky) seine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Niederlage fortsetzen. Trainer Uwe Rösler erwartet gegen einen gefährlichen Gegner ein "Katz-und-Maus-Spiel." 

Mit einem Sieg könnte Bochum zumindest über Nacht auf Platz zehn springen. "Dazu brauchen wir aber eine absolute Topleistung", sagte Rösler auf einer Pressekonferenz. Der gebürtige Thüringer hat in den Neunzigerjahren selbst für Dresden gespielt.

Seit gut viereinhalb Stunden ohne Gegentor

Seit der 57-Jährige Anfang Oktober das Traineramt übernommen hat, haben die Bochumer in vier Ligaspielen zehn Punkte (drei Siege, ein Unentschieden) geholt und sind vom 17. auf den 13. Platz geklettert. Im DFB-Pokal haben sie 1:0 beim Bundesligisten FC Augsburg gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Inklusive des Pokalspiels ist der VfL seit gut viereinhalb Stunden ohne Gegentor.

Matus Bero hat sich gegen Deutschland verletzt

Den Bochumern fehlt am Freitag weiterhin der am Knie operierte Abwehrchef Kevin Vogt. Außenverteidiger Leandro Morgalla ist gelbgesperrt. Der Einsatz des slowakischen Mittelfeldspielers Matus Bero ist nach einer Fußverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am Montagabend in Leipzig fraglich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
02.11.2025
2 min.
Neuer Trainer Rösler führt Bochum aus dem Tabellenkeller
Bochum hatte Pech mit zwei Aluminium-Treffern.
Vier Pflichtspiele, keine Niederlage. Der neue VfL-Coach sorgt für den Aufschwung im Revier
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:00 Uhr
1 min.
Erneut Einbruch in Meerane: Täter brechen Spielautomaten im Dönerwelt-Imbiss auf
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Meerane.
Die Beute beläuft sich auf Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Innenstadt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
09.11.2025
2 min.
2:0 in Braunschweig: Bochumer Aufschwung hält an
Das Tor zum 0:1: Bochums Cajetan Lenz ist eher am Ball als Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann.
Der neue Trainer Uwe Rösler führt den VfL Bochum Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller. Auch in Braunschweig gewinnt sein Team - wenn auch etwas glücklich.
Mehr Artikel