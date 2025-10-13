Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Meyer Burger endet der Handel an der Börse im Januar. Rund 900 Beschäftigte an drei deutschen Standorten wurden bereits freigestellt. (Symbolbild)
Für Meyer Burger endet der Handel an der Börse im Januar. Rund 900 Beschäftigte an drei deutschen Standorten wurden bereits freigestellt. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Für Meyer Burger endet der Handel an der Börse im Januar. Rund 900 Beschäftigte an drei deutschen Standorten wurden bereits freigestellt. (Symbolbild)
Für Meyer Burger endet der Handel an der Börse im Januar. Rund 900 Beschäftigte an drei deutschen Standorten wurden bereits freigestellt. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Börsenhandel mit Meyer Burger-Aktien endet im Januar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schweizer Börse beendet den Handel mit Meyer Burger-Aktien. Der letzte Handelstag für die Wertpapiere des insolventen Solarherstellers steht fest.

Thun/Bitterfeld-Wolfen/Hohenstein-Ernstthal.

Die Schweizer Börse nimmt die Aktien des insolventen Solarherstellers Meyer Burger aus dem Handel. Wie das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Thun mitteilte, hat das die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX entschieden. 

Geschäftsbericht nicht fristgemäß veröffentlicht 

Demnach wird der 13. Januar kommenden Jahres der letzte Handelstag für die Wertpapiere sein. Bis dahin wird der Handel mit der Aktie wieder aufgenommen. Er war zwischenzeitlich ausgesetzt worden, nachdem das Unternehmen seinen Geschäftsbericht nicht fristgemäß veröffentlicht hatte. 

Mitte September hatte das Unternehmen mitgeteilt, keine Chance mehr auf eine Rettung der gesamten Gruppe zu sehen. 600 Beschäftigte in der Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen und am Entwicklungsstandort Hohenstein-Ernstthal wurden freigestellt. 

Schon im vergangenen Jahr hatte Meyer Burger die Modulproduktion im sächsischen Freiberg geschlossen und seinen Fokus auf die USA verlagert. Auch dort wurden den Angaben zufolge im Mai die etwa 300 Mitarbeiter entlassen. Auf eine Dividende hoffen Anleger zudem vergeblich, "weil sämtliche verbliebenen Aktiven für die teilweise Tilgung der ausstehenden Verbindlichkeiten zu verwenden sind", teilt das Unternehmen weiter mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
29.09.2025
1 min.
Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben
Handprothese im Showroom von Ottobock in Duderstadt. Der Orthopädietechnikhersteller geht an die Börse.
Ottobock legt die Preisspanne für den Börsengang fest. Wie viel die Aktien kosten sollen – und wofür der Orthopädietechnikhersteller die Einnahmen nutzen will.
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
09.10.2025
3 min.
Ottobock gelingt größter Börsengang des Jahres
Bereits 2022 wollte Ottobock an die Börse. (Archivbild)
Ottobock hat seine Aktien an der Frankfurter Börse in den Verkauf gebracht. Anleger zeigten großes Interesse. Nicht nur das Unternehmen hat profitiert.
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel