Bombendrohung in Supermarkt: Polizei ermittelt gegen Mann

Görlitz.

Nach einer Bombendrohung in einem Supermarkt in Görlitz ermittelt die Polizei gegen einen 28 Jahre alten Mann. Das Geschäft sowie benachbarte Gebäude waren am Freitagabend evakuiert worden, nachdem per Telefon eine Explosion angekündigt worden war, wie die Polizei am Sonnabend informierte. 13 Bewohner kamen zeitweilig in einem Reisebus unter. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden, ein explosiver oder gefährlicher Stoff wurde nicht entdeckt. Am Samstagvormittag habe sich dann der 28-Jährige der Polizei gestellt. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. (dpa)