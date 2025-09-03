Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Schwarzheide ist eine Bombe entschärft worden. (Archivbild)
In Schwarzheide ist eine Bombe entschärft worden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
In Schwarzheide ist eine Bombe entschärft worden. (Archivbild)
In Schwarzheide ist eine Bombe entschärft worden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Bombenentschärfung bei BASF in Schwarzheide geglückt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund zwei Wochen nach einem Bombenfund bei BASF ist der Sprengkörper entschärft worden. Die Fliegerbombe ist nicht der erste Fund dieser Art auf dem Gelände.

Schwarzheide.

Eine alte Weltkriegsbombe ist auf dem Werksgelände des Chemie-Unternehmens BASF in Schwarzheide (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) entschärft worden. "Der zweite Zünder wurde erfolgreich ausgebaut. Die entschärfte Bombe wird zum Abtransport vorbereitet", teilte die Gemeindeverwaltung mit. Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war Mitte August bei Bauarbeiten gefunden worden. 

Der Bereich rund um den Sprengkörper war mit einem Radius von einem Kilometer vorher abgesperrt worden. Betroffen waren neben einer Zugstrecke zwischen Cottbus und Frankfurt (Oder) etwa 350 Anwohner. Für sie wurde ein zwischenzeitlicher Treffpunkt eingerichtet.

Es sei nicht der erste Bombenfund auf dem Gelände, sagte die Sprecherin. Zuletzt gab es im Dezember 2024 eine Entschärfung. In diesem Fall hatte es rund zehn Tage zur Erarbeitung des Maßnahmenplans gebraucht. Am BASF-Standort Schwarzheide arbeiten rund 2.000 Beschäftigte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
2 min.
"Tag der Sachsen" startet mit Regen - 250.000 Gäste erwartet
Am Freitag startet das Volksfest offiziell mit einem Auftritt von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU). (Archivbild)
Von Musik über Rummel bis zum Festumzug: Der "Tag der Sachsen" feiert Jubiläum - erstmals mit symbolischer Grenzüberschreitung und Begegnungen auf der "Demokratiemeile".
14:26 Uhr
3 min.
EFW müssen mangels Auftragslage 300 Beschäftigte verleihen
Die Elbe Flugzeugwerke müssen wegen fehlender Aufträge vorübergehend 300 Mitarbeiter verleihen (Archivbild)
Die Elbe Flugzeugwerke in Dresden spüren Turbulenzen. Weniger Expressfracht etwa zwischen China und den USA lässt den Bedarf am Umbau von Passagier- zu Frachtflugzeugen sinken.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel