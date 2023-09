Bombenentschärfung: Gerät für zweiten Versuch auf dem Weg

Dresden.

Die Vorbereitungen für den zweiten Entschärfungsversuch an einer am Donnerstag in Dresden gefundenen Weltkriegsbombe dauern weiter an. Nach Angaben eines Polizeisprechers werde ein Wasserdruckschneidegerät zum Einsatz kommen, das sich am Freitagmorgen noch auf dem Weg nach Dresden befand. "Die Bombe hat noch einen Zünder am vorderen Teil. Der ist aber so deformiert, dass sich der Zünder nicht einfach herausdrehen lässt", sagte der Sprecher am Freitagmorgen. Gegen 9.00 Uhr sollte mit dem zweiten Versuch gestartet werden, hieß es.