Taucher suchen nach dem Vermissten im Geierswalder See. (Symbolbild) Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Taucher suchen nach dem Vermissten im Geierswalder See. (Symbolbild) Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Sachsen
Bootsunglück: Suche nach 63-Jährigen startet erneut
Ein Mann ist mit einem Jugendlichen auf dem Geierswalder See unterwegs, als ihr Boot kentert. Der Junge wird gerettet – der 63-Jährige bleibt weiterhin verschwunden.

Elsterheide.

Nach dem Bootsunfall auf dem Geierswalder See im Landkreis Bautzen geht die Suche nach dem vermissten 63-Jährigen weiter. Die Maßnahmen mit Hubschrauber, Drohnen und mehreren Rettungsbooten waren am Donnerstagabend witterungsbedingt abgebrochen worden, wie die Polizei mitteilte. Auch am Mittwoch hatten die Einsatzkräfte keinen Erfolg. Sobald es hell wird, soll die Suche fortgesetzt werden, hieß es.

Aus bislang ungeklärter Ursache seien der Mann und ein zwölf Jahre alter Junge am Mittwoch auf dem See gekentert und über Bord gegangen, sagten die Beamten. Ersthelfer konnten den Jungen aus dem See an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg retten. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. (dpa)

