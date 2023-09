Brand auf Parkplatz: Rund 85.000 Euro Sachschaden

Leipzig.

Auf einem Parkplatz in der Leipziger Südvorstadt sind drei Motorräder, ein Auto sowie drei Papiermülltonnen vollständig ausgebrannt. Es entstand ein Schaden von rund 85.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag. Die Ursache für das Feuer am Samstagmorgen sei noch unklar. Zudem wurden ein weiteres Auto sowie zwei Fenster eines angrenzenden Mehrfamilienhauses durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Kriminalpolizei werde sich mit dem Fall beschäftigten und die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen, hieß es weiter. (dpa)