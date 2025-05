Brand auf Wertstoffhof in Dresden - langer Löscheinsatz

Ein Feuer auf einem Recyclinghof in Dresden hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Stundenlang kämpften die Helfer gegen die Flammen.

Dresden.

Ein Großbrand in einem Wertstoffhof hat in Dresden für dichte Rauchwolken gesorgt und die Feuerwehr über Stunden in Atem gehalten. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden in einer 40 mal 30 Meter großen Lagerhalle für Abfälle in Großzschachwitz ausgebrochen, sagte Michael Klahre, Sprecher der Dresdner Feuerwehr. Die Leitstelle sei gegen 5.30 Uhr von Anwohnern alarmiert worden, die eine riesige schwarze Rauchwolke gemeldet hätten. Erst am späten Nachmittag war das Feuer dann gelöscht. Einige Kräfte sollten allerdings über Nacht als Brandwache vor Ort bleiben.