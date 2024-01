Brand im ehemaligen Produktionsgebäude von Sachsenpelz

Leipzig.

Ein Brand hat am Sonntag das Produktionsgebäude des früheren Volkseigenen Betriebes Sachsenpelz in Naunhof (Landkreis Leipzig) zerstört. Wie der Kreisfeuerwehrverband des Landkreises am Sonntag auf Anfrage mitteilte, dauerten die Löscharbeiten am Nachmittag noch an. Feuerwehrsprecher Mike Köhler schloss Brandstiftung nicht aus. Personen seien nicht verletzt worden.