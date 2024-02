Brand in Agrarbetrieb: Zusammenhang zu Bauernprotest?

In einem landwirtschaftlichen Betrieb im Erzgebirge hat es gebrannt. Steht das Feuer im Zusammenhang mit den Bauernprotesten?

In einem Agrarbetrieb in Oelsnitz im Erzgebirge haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Landmaschinen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. An einer Scheunenwand sei zudem ein gesprühter Schriftzug entdeckt worden, der sich gegen die Bauernproteste richtete, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Zusammenhang sei nicht auszuschließen, zumal mit den Worten weitere Brände angedroht worden seien.