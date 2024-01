Brand in Dresdner Seniorenresidenz - Fünf Menschen in Klinik

Dresden. Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Zimmerbrand in einem Dresdner Seniorenzentrum gelöscht. Drei Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Pflegekräfte kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach wurden 22 Menschen durch Notärzte gesichtet. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 70 Kräften im Einsatz. Bis auf das Brandzimmer könne die Einrichtung weiter genutzt werden, hieß es.

Die Polizei ermittelt nach der Brandursache. Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge gingen im Zimmer eines Bewohners Möbelstücke in Flammen auf. Das Feuer breitete sich demnach nicht weiter aus und konnte laut Feuerwehr rasch gelöscht werden. Laut Feuerwehr konnte sich der 96 Jahre alte Bewohner mithilfe des Pflegepersonals in Sicherheit bringen. Der Bewohner ist unter den fünf Menschen, die in die Klinik gebracht wurden. (dpa)