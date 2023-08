Brand in Entsorgungsfirma gelöscht

Freital/Dresden.

Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Freital bei Dresden ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei inzwischen gelöscht, teilte die Polizei am Vormittag auf Anfrage mit. Demnach brannte eine Halle komplett ab. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die Warnung wurde inzwischen aufgehoben. Die Brandursache war zunächst unklar. (dpa)