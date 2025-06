Sachsen 06.06.2025

Brand in leerem Gebäude in Dresden - Warnung an Anwohner

0:00 Anhören

In Dresden brennt ein leerstehendes Haus – wegen Einsturzgefahr kann die Feuerwehr nur unter erschwerten Bedingungen löschen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster schließen. Dresden. In einem leerstehenden Gebäude in Dresden ist ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude sei stark zugewuchert und einsturzgefährdet, weshalb die Feuerwehr den Brand derzeit nur von außen bekämpfen könne, teilte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage mit. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von rund 1.000 Metern wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten. In unmittelbarer Nähe des Brandorts befindet sich auch eine Tankstelle. Laut Feuerwehr bestehe diesbezüglich jedoch keine Gefahr. (dpa)