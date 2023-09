Brand in Mehrfamilienhaus: Elf Menschen verletzt

Wurzen.

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wurzen bei Leipzig sind elf Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Vier von ihnen mussten stationär behandelt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Insgesamt wurden am späten Freitagabend 14 Menschen aus dem Gebäude evakuiert.