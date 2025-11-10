Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Fall eines mutmaßlichen Brandanschlages auf zwei Lkw in Leipzig ermittelt jetzt das Landeskriminalamt Sachsen. (Symbolbild)
Im Fall eines mutmaßlichen Brandanschlages auf zwei Lkw in Leipzig ermittelt jetzt das Landeskriminalamt Sachsen. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Im Fall eines mutmaßlichen Brandanschlages auf zwei Lkw in Leipzig ermittelt jetzt das Landeskriminalamt Sachsen. (Symbolbild)
Im Fall eines mutmaßlichen Brandanschlages auf zwei Lkw in Leipzig ermittelt jetzt das Landeskriminalamt Sachsen. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Brandanschlag auf Lkw in Leipzig - LKA übernimmt Fall
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitten in Leipzig brennen zwei Lkw – neben einer Tankstelle. Nach einem anonymen Bekennerschreiben übernimmt das Landeskriminalamt den Fall.

Leipzig.

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf zwei Lastkraftwagen in Leipzig hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) im Landeskriminalamt Sachsen (LKA) die Ermittlungen übernommen. Eine politische Motivation sei nicht auszuschließen, teilte LKA-Sprecher Kay Anders auf Anfrage mit. 

Hintergrund ist ein anonymes Bekennerschreiben auf der Internet-Plattform Indymedia, die von der linken Szene genutzt wird. Darin war eine Brandstiftung geschildert worden. "Bei unserem nächtlichen Ausflug erblickten wir 2 Lkw der Firma Rothkegel. Zufällig hatten wir gerade Brandsätze im Gepäck, die wir bei den Lkw abstellten", hieß es wörtlich. 

Der CDU-Politiker Claus-Uwe Rothkegel habe seine Lagerhalle in der Leipziger Salzstraße für ein Event von Neonazis, Rockern und anderen zur Verfügung gestellt, hieß es zum Motiv auf Indymedia. Die beiden Fahrzeuge - ein Baustofflaster mit Kran und ein Sattelzug - waren neben einer Tankstelle geparkt. Der Anschlag geschah in der Nacht zum vergangenen Freitag. 

CDU-Politiker spricht von "linksradikalem Terrorismus"

Die Leipziger CDU zeigte sich entsetzt. "Es ist unfassbar, mit welcher kriminellen Energie hier die Linksradikalen Arbeitsmittel eines angesehenen Unternehmers und seiner Belegschaft vernichten und die Bevölkerung in Leipzigs Südwesten gefährden", erklärte der Leipziger CDU-Chef Andreas Nowak und sprach von "linksradikalem Terrorismus". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
07.11.2025
1 min.
Zwei Lkw in Leipzig brennen – Polizei vermutet Brandstiftung
In Leipzig werden zwei Lastwagen neben einer Tankstelle angezündet. Die Schadenssumme ist hoch. (Symbolbild)
Mitten in Leipzig brennen zwei Lkw – neben einer Tankstelle. Die Schadenssumme ist hoch und die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.
03.11.2025
1 min.
Anklage nach Brandserie in Leipzig wegen versuchten Mordes
Nach einer Brandserie in Leipzig wird Anklage auch wegen versuchten Mordes gegen einen Mann erhoben. (Symbolbild)
Autos brennen, ein schlafender Mann entkommt nur knapp: Warum der mutmaßliche Brandstifter von Leipzig nun sogar wegen versuchten Mordes vor Gericht stehen könnte.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel