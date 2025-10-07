Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Straßen rund um den Fundort der Bombe wurden gesperrt. Bild: Jan Woitas/dpa
Die Straßen rund um den Fundort der Bombe wurden gesperrt. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Brandbombe gefunden - Straßen um Nikolaikirche gesperrt
Im Leipziger Stadtzentrum war am Mittag der Verkehr eingeschränkt. An der Nikolaikirche wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Leipzig.

Bei Bauarbeiten an der Nikolaikirche in der Leipziger Innenstadt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst untersuchte die Stabbrandbombe und transportierte diese ab, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Gefahr solle demnach nicht bestehen. Um den Fundort wurde vorübergehend ein Sperrkreis von 100 Metern eingerichtet, mehrere Straßen wurden gesperrt. (dpa)

