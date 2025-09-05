Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Den 17- und 18-Jährigen wird unter anderem vorsätzliche Brandstiftung, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Einbruch vorgeworfen. (Symbolbild).
Den 17- und 18-Jährigen wird unter anderem vorsätzliche Brandstiftung, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Einbruch vorgeworfen. (Symbolbild). Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Den 17- und 18-Jährigen wird unter anderem vorsätzliche Brandstiftung, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Einbruch vorgeworfen. (Symbolbild).
Den 17- und 18-Jährigen wird unter anderem vorsätzliche Brandstiftung, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Einbruch vorgeworfen. (Symbolbild). Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Brandserie im Landkreis Bautzen: Zwei junge Männer angeklagt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es geht auch um Monsterböller und einen Einbruch im Jugendclub: Was steckt hinter der mysteriösen Brandserie mit einem hohen Schaden in Kamenz?

Kamenz.

Nach einer Serie von Bränden in Kamenz (Landkreis Bautzen) und Umgebung sind zwei junge Männer angeklagt worden. Den 17- und 18-Jährigen werde vorsätzliche Brandstiftung, Sachbeschädigungen, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Einbruch und Diebstahl vorgeworfen, teilte die Polizei mit.

Seit April 2024 sollen die Tatverdächtigen sieben Fahrzeuge, sieben Hecken, einen Strohballen und eine Mülltonne angezündet haben. Zumeist brachen die Brände in der Nähe von Wohnhäusern aus. Zudem wird ihnen ein Einbruch in einen Jugendclub und eine Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Verletzt worden war bei den Fällen niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt rund 170.000 Euro.

Eine Ermittlungsgruppe kam den jungen Männern schließlich auf die Spur. Bei einer Durchsuchung bei den beiden entdeckten die Ermittler den Angaben zufolge unter anderem Monsterböller und Hinweise auf selbstgebaute Bomben - Details hierzu nannte die Polizei nicht. Das Motiv ist noch unklar. Das Amtsgericht Kamenz entschiedet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07:19 Uhr
2 min.
Rund 1,1 Millionen Euro Schaden nach Feuer in Görlitz
Eine Bewohnerin erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. (Symbolbild)
In einem Gebäude mit Wohnungen, einem Supermarkt, einer Apotheke und einem Tierfutterladen bricht am Abend in Görlitz ein Feuer aus. Es gibt eine Verletzte, der Schaden ist groß.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
11:55 Uhr
1 min.
Trickbetrug an Senioren: Bandenmitglied angeklagt
Dem 26-Jährigen wird gewerbsmäßiger und bandenmäßiger Betrug in acht Fällen zur Last gelegt. (Symbolbild).
Ein 26-Jähriger soll mit einer Bande ältere Menschen mit erfundenen Geschichten um Geld gebracht haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Dresden den nächsten Schritt gegen den Verdächtigen eingeleitet.
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel