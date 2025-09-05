Brandserie im Landkreis Bautzen: Zwei junge Männer angeklagt

Es geht auch um Monsterböller und einen Einbruch im Jugendclub: Was steckt hinter der mysteriösen Brandserie mit einem hohen Schaden in Kamenz?

Kamenz. Nach einer Serie von Bränden in Kamenz (Landkreis Bautzen) und Umgebung sind zwei junge Männer angeklagt worden. Den 17- und 18-Jährigen werde vorsätzliche Brandstiftung, Sachbeschädigungen, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Einbruch und Diebstahl vorgeworfen, teilte die Polizei mit.

Seit April 2024 sollen die Tatverdächtigen sieben Fahrzeuge, sieben Hecken, einen Strohballen und eine Mülltonne angezündet haben. Zumeist brachen die Brände in der Nähe von Wohnhäusern aus. Zudem wird ihnen ein Einbruch in einen Jugendclub und eine Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Verletzt worden war bei den Fällen niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt rund 170.000 Euro.

Eine Ermittlungsgruppe kam den jungen Männern schließlich auf die Spur. Bei einer Durchsuchung bei den beiden entdeckten die Ermittler den Angaben zufolge unter anderem Monsterböller und Hinweise auf selbstgebaute Bomben - Details hierzu nannte die Polizei nicht. Das Motiv ist noch unklar. Das Amtsgericht Kamenz entschiedet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens. (dpa)