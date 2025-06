Brandstiftung in Mehrfamilienhaus in Königswartha

In einem Mehrfamilienhaus in Königswartha brennt es. Die Feuerwehr evakuiert das Gebäude und löscht die Flammen. Wie sich dann herausstellt, wurde der Brand gelegt.

Königswartha.

Unbekannte haben am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Königswartha im Landkreis Bautzen Feuer gelegt. Sie zündeten einen im Flur stehenden Puppenwagen an, wie die Polizei mittelte. Das fünfstöckige Gebäude füllte sich demnach schnell mit dichtem Rauch und ist vorerst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr brachte die Bewohner in Sicherheit und löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden mit rund 50.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung. (dpa)