Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Brandstiftung in Leipziger Wohnblock: Revision gegen Urteil eingelegt (Archivbild).
Brandstiftung in Leipziger Wohnblock: Revision gegen Urteil eingelegt (Archivbild). Bild: Birgit Zimmermann/dpa-Zentralbild/dpa
Brandstiftung in Leipziger Wohnblock: Revision gegen Urteil eingelegt (Archivbild).
Brandstiftung in Leipziger Wohnblock: Revision gegen Urteil eingelegt (Archivbild). Bild: Birgit Zimmermann/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Brandstiftung in Wohnblock: Revision gegen Urteil eingelegt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viermal wird Feuer in einem Leipziger Wohnblock gelegt. Ein einschlägig vorbestrafter 41-Jähriger wird verurteilt. Das Verfahren ist aber noch nicht beendet.

Leipzig.

Die Brandserie in einem der längsten Wohnblocks Deutschlands, der "Langen Lene" in Leipzig, geht juristisch in die Nachspielzeit. Der Angeklagte habe gegen seine Verurteilung Revision eingelegt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Leipzig auf Anfrage. 

Das Gericht hatte den 41-Jährigen wegen mehrerer Brandstiftungen und gefährlicher Körperverletzung in der Vorwoche zu acht Jahren Haft verurteilt. Zudem ordnete die Kammer die anschließende Unterbringung des Mannes in der Sicherungsverwahrung an.

In dem Wohnblock waren im vergangenen November, Dezember und Januar in den Kellerabteilen vier Feuer gelegt worden. Das Gebäude wurde schwer beschädigt, der Ruß zog teilweise bis in die zehnte Etage hoch. Elf Mieterinnen und Mieter erlitten Rauchvergiftungen.

Angeklagter wohnte selbst im Haus und ist einschlägig vorbestraft

Der angeklagte Mann hatte selbst in dem Haus gewohnt. Er war drei Tage nach der letzten Brandlegung am 30. Januar festgenommen worden. Er ist einschlägig vorbestraft. 2018 war er vom Landgericht Dresden wegen schwerer Brandstiftung und weiterer Straftaten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Einer der längsten Plattenbau-Wohnblöcke Deutschlands

Bei der "Langen Lene" handelt es sich um einen 335 Meter langen Plattenbau aus dem Jahr 1968. Er gilt als einer der längsten Wohnblöcke Deutschlands. Der Spitzname leitet sich von der Straße ab, in der das Gebäude steht: die Lene-Voigt-Straße im Leipziger Stadtteil Probstheida. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
06.08.2025
3 min.
Experte: Feuer im Wohnblock "Lange Lene" war Brandstiftung
Der Angeklagte (r) sitzt im Verhandlungssaal des Landgerichts neben seinem Anwalt Rolf Franek. (Archivbild)
Viermal innerhalb weniger Monate bricht in einem Leipziger Wohnblock ein Feuer aus. Im Prozess gegen einen einschlägig vorbestraften Mann geht ein Experte von Brandstiftung aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
26.08.2025
2 min.
Ex-Trainer mit Axt getötet: Revision gegen Urteil eingelegt
Tödlicher Axtangriff auf Jugendtrainer: Revision gegen Urteil eingelegt. (Archivbild)
Vor zwei Jahren erschlägt ein Mann seinen Ex-Trainer im Landkreis Zwickau mit einer Axt. Bereits zwei Mal wurde er verurteilt. Das Verfahren ist aber noch immer nicht beendet.
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel