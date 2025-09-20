Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Brauerei Landsberg produziert nur noch bis Jahresende. (Archivbild)
Die Brauerei Landsberg produziert nur noch bis Jahresende. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Brauerei Landsberger stellt zum Jahresende Produktion ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 28 Jahren wurde das erste Bier abgefüllt, Ende dieses Jahres folgt das letzte. Warum das Familienunternehmen aufgibt.

Landsberg.

Die Familienbrauerei Landsberg stellt zum Ende dieses Jahres die Produktion ein. "Die Entwicklungen der letzten Jahre und der Blick in die Zukunft hält für uns leider keine positive Perspektive mehr vor", sagte die Chefin des Familienunternehmens, Jenny Thormann. "Wir werden noch bis Ende des Jahres produzieren und dann findet der Abverkauf statt." Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet. 

Das erste Bier wurde dort im März 1997 abgefüllt - zu Thormanns 14. Geburtstag. Heute ist der Markt ein anderer, weiß die Brauerei-Chefin: "Vor allem sehr hohe Energiekosten, ein stark rückläufiger Bierkonsum und die Tatsache, dass wir die in den letzten Jahren für uns massiv gestiegenen Kosten in fast allen Bereichen nicht im notwendigen Maß weitergeben können, sind Gründe, die uns diese Entscheidung haben treffen lassen."

Thormann hatte 2013 die Leitung der Brauerei und der Malzfabrik übernommen. (dpa)

