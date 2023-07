Brigitte-Reimann-Spaziergang durch Hoyerswerda

Hoyerswerda.

Mit mehreren Veranstaltungen in Hoyerswerda wird in dieser Woche an die Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933 - 1973) erinnert. Die Autorin, die von 1960 bis 1968 in der Stadt lebte und arbeitete, wäre am 21. Juli 90 Jahre alt geworden. Bei einem geführten Spaziergang durch Hoyerswerda sind am Freitag Texte von ihr an verschiedenen Stationen zu hören, wie die Stadtbibliothek mitteilt. Für den Abend von Reimanns Geburtstag ist dort eine szenische Lesung aus ihrem Roman "Die Geschwister" geplant, der in diesem Jahr erstmals in ungekürzter Fassung herauskam.