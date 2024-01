Brinkop gewinnt überraschend Championat von Leipzig

Im zweitwichtigsten Springen des Weltcup-Reitturniers in Leipzig dominieren die Gastgeber. Aber: Die erfolgreichsten drei leben allesamt in Belgien.

Leipzig. Springreiterin Kendra Claricia Brinkop hat für den erhofften Heimsieg gesorgt und sich Platz eins im Championat von Leipzig gesichert. Beim Hauptspringen am Samstag siegte die 30-Jährige überraschend im Sattel ihres Pferdes Do It Easy mit der schnellsten Runde des Stechens. Auf Platz zwei folgte Jana Wargers mit Rockwell vor Daniel Deußer mit Gangster.

Der Erfolg sei "großartig", kommentierte die Siegerin im Interview des MDR. "Das Pferd hat unheimlich Talent", sagte die aus Neumünster stammende und inzwischen in Belgien lebende Brinkop: "Er hat super für mich gekämpft." Kurios: Auch die auf den Plätzen zwei und drei folgenden Deutschen leben und arbeiten seit mehreren Jahren in Belgien.

Sechs deutsche Paare hatten das Stechen mit neun Startern erreicht. Darunter war auch Deußer, der mit zwei Siegen in kleineren Springen bisher der erfolgreichste heimische Reiter in Leipzig war - doch im Championat war der 42-Jährige zu langsam.

Noch weniger Glück hatte Christian Ahlmann, der erfolgreichste Reiter in der Geschichte des Leipziger Turniers. Der Reiter aus Marl sammelte mit Mandato elf Strafpunkte und kam nur auf Rang 33. Vorjahressieger Richard Vogel war nicht am Start. Der derzeit beste deutsche Springreiter startet bei einer Turnierserie in Florida.

Höhepunkt des Turniers ist am Sonntag der Große Preis. In der wichtigsten Prüfung des Turniers können die Springreiter Punkte für das Weltcup-Finale sammeln. Im Ranking der Westeuropa-Liga führt derzeit Weltmeister Henrik von Eckermann (Schweden) vor dem Briten Ben Maher. Bester Deutscher ist Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen auf Rang neun vor René Dittmer aus Stade auf Platz zehn. (dpa)