Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Peter Görlich: Kommt auf jeden Einzelnen an. (Archivbild)
Peter Görlich: Kommt auf jeden Einzelnen an. (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Peter Görlich: Kommt auf jeden Einzelnen an. (Archivbild)
Peter Görlich: Kommt auf jeden Einzelnen an. (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Sachsen
Brisantes Dresden-Duell: Hertha mahnt zu Besonnenheit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volles Haus, hitzige Rivalität: Hertha und Dresden treffen in Berlin aufeinander – was Trainer Leitl und die Verantwortlichen jetzt besonders betonen.

Berlin.

Vor dem brisanten Duell mit Dynamo Dresden hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC für ein friedliches Miteinander der rivalisierenden Fangruppen geworben. "Von mir aus kann sich das Stadiondach lupfen, aber ich hätte gerne, dass wir einfach auf den Rängen ein friedliches Miteinander haben", sagte Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich vor der Partie gegen die Sachsen am Samstag (13.00 Uhr/Sky). 

"Beim Fußball gehört auch mal die eine oder andere Spitzfindigkeit dazu, das wissen wir auch. Aber es gibt ganz einfach Grenzen und da appelliere ich an den Vorbildcharakter von jedem Einzelnen", betonte der 58-Jährige. Es werde zu einer Vermischung von Fan-Gruppierungen kommen, aber das passiere bei anderen Spielen auch. "Und dann liegt es an jedem von uns. Wir sind ja auch für uns selbst immer ein Vorbild und für alle anderen", sagte Görlich.

Die Berliner erwarten 20.000 bis 25.000 Fans aus Sachsen. Das Stadion wird insgesamt mit rund 70.000 Zuschauern und Zuschauerinnen voll sein. Aus Sicherheitsgründen gibt es Pufferblöcke. Im Heimbereich dürfen die Dynamo-Anhänger keine Fan-Utensilien tragen. Schon vor der Partie gab es Provokationen aus Dresden. Die beiden Lager gelten als verfeindet. Dazu kommt, dass auch Union am Samstag zu Hause spielt.

Leitl: "Spielen und Fußball und nichts anderes"

Hertha-Trainer Stefan Leitl konzentrierte sich auf den Sport. "Die Mannschaft fokussiert sich auf Fußball. Es geht um ein Zweitligaspiel und das sollte im Fokus stehen", sagte der 48-Jährige nach mehreren Nachfragen zu Sicherheitsthemen im Zusammenhang mit der Begegnung.

Stefan Leitl will mit seiner Mannschaft die Heimspielwoche krönen. (Archivbild)
Stefan Leitl will mit seiner Mannschaft die Heimspielwoche krönen. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Stefan Leitl will mit seiner Mannschaft die Heimspielwoche krönen. (Archivbild)
Stefan Leitl will mit seiner Mannschaft die Heimspielwoche krönen. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa

"Es ist toll, dass dieses Stadion gefüllt ist. Es ist toll, dass es eine gute Stimmung ist, aber wir spielen Fußball und nichts anderes", sagte Leitl. "Das sollte im Vordergrund stehen und alle Beteiligten sollten ihren Teil dazu beitragen, dass das friedlich über die Bühne geht."

Hertha-Sprecherin: "Keinen Anlass für Alarmismus oder Panik"

Auch Hertha-Pressesprecherin Vera Krings warb um Besonnenheit. Es gebe "keinen Anlass für Alarmismus oder Panik". Man sei sehr gut vorbereitet. "Die Zusammenarbeit mit allen involvierten Gewerken läuft hervorragend, sehr konstruktiv, sehr eng, seit Wochen schon", betonte Krings. "Es gibt einen sehr intensiven Austausch und auch die Sicherheitskonzepte und Ablaufkonzepte für so einen Spieltag sind erprobt." 

Nach jetzigem Stand setzt die Polizei rund um das Hertha-Spiel ungefähr 1.000 Einsatzkräfte ein. Es sei für die Begegnung "von einem hohen Konfliktpotenzial auszugehen", teilte die Polizei der dpa mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
2 min.
Leitl vertraut auf Routiniers statt Sonderansprache
Hertha-Coach Stefan Leitl (M.) hat viel Vertrauen in Kennet Eichhorn (l.). (Archivbild)
Hertha setzt auf Teamspirit statt Sonderansprache: Warum Trainer Leitl Youngster Eichhorn und der Unterstützung erfahrener Kollegen vertraut.
29.10.2025
2 min.
Hitziges Duell Hertha-Dynamo: Spranger sieht Stadt gewappnet
Auch beim letzten Spiel beider Teams in Berlin war die Polizei mit vielen Kräften im Einsatz. (Archivbild)
Mehr als 74.000 Fans, rivalisierende Lager und doppelter Spieltag: Wie Berlin sich auf das Hochrisikospiel Hertha gegen Dynamo und mögliche Tumulte einstellt.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
Mehr Artikel