Brücke über die A14 bei Grimma muss abgerissen werden

Wegen Schäden wird die Brücke über die Autobahn 14 zwischen Grottewitz und Würschwitz gesperrt und abgerissen. Experten beraten nun, wann die Maßnahme beginnen soll.

Grimma. Wegen Rissen an der Unterseite muss eine über die Autobahn 14 führende Brücke zwischen den Grimmaer Ortsteilen Grottewitz und Würschwitz abgerissen werden. Von Mittwoch an sei das Bauwerk gesperrt, weil bei weiterer Nutzung die Standsicherheit des Bauwerks gefährdet sei, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes mit.

Parallel zur Vollsperrung laufen bereits die Planungen für den Abbruch des Bauwerks. Ein konkreter Ablaufplan steht demnach erst nach Abschluss der Vorbereitungen fest. Mittelfristig soll anschließend ein Neubau der Brücke erfolgen. Auf den fließenden Verkehr der Hauptfahrbahn der A14 hat die Sperrung des Bauwerks derzeit keine Auswirkungen, hieß es weiter. (dpa)