Eine kleinere Brücke bei Grimma über der Autobahn 14 muss gesperrt werden. (Archivbild)
Eine kleinere Brücke bei Grimma über der Autobahn 14 muss gesperrt werden. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB
Sachsen
Brücke über die Autobahn 14 bei Grimma wird gesperrt
Wegen Schäden muss die Brücke über die Autobahn 14 zwischen Grottewitz und Würschwitz gesperrt werden. Experten beraten nun, wann die Maßnahme beginnen soll.

Grimma.

Eine über die Autobahn 14 führende Brücke zwischen den Grimmaer Ortsteilen Grottewitz und Würschwitz muss gesperrt werden. Grund sind Bauwerksschäden, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Sperrung soll zunächst auf unbestimmte Zeit gelten. 

Die Autobahngesellschaft des Bundes teilte mit, dass die Brücke voraussichtlich ab Mitte der Woche gesperrt werden solle. Dazu liefen allerdings noch Abstimmungen. Es seien noch kleinteilige Entscheidungen zu treffen, etwa zu nötigen Beschilderungen oder der Umleitung von Schulbuslinien. (dpa)

