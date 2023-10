Brutale Attacke auf jungen Mann - Tatverdächtiger in U-Haft

Dresden.

Zehn Monate nach einer brutalen Attacke auf einen jungen Mann in Dresden ist ein 22-Jähriger unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Er soll den 26-Jährigen zusammen mit mindestens drei Begleitern im Dezember 2022 auf einer Straße unweit des Stadtzentrums zusammengeschlagen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden am Montag mitteilten. Demnach wurde der Mann am vergangenen Freitag festgenommen und steht unter dem Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.