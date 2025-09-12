Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
40.000 Plätze in Notunterkünften stehen im Freistaat bereit. (Archivbild)
40.000 Plätze in Notunterkünften stehen im Freistaat bereit. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
40.000 Plätze in Notunterkünften stehen im Freistaat bereit. (Archivbild)
40.000 Plätze in Notunterkünften stehen im Freistaat bereit. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
BSW kritisiert "gravierende Lücken in der Krisenvorsorge"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fehlende Schutzräume, kaum Notunterkünfte und kein eigenes Krisenkonzept - laut BSW unternimmt Sachsens Regierung nicht genügend für den Katastrophenschutz.

Dresden.

Die BSW-Fraktion im Landtag kritisiert "gravierende Lücken in der Krisenvorsorge des Freistaats" und fordert schnelles und entschlossenes Gegensteuern. Eine Antwort des Innenministeriums auf die Anfrage des BSW-Abgeordneten Jens Hentschel-Thöricht offenbare Defizite, teilte die Fraktion mit. 

Nach Auskunft des Innenministeriums gibt es derzeit keine öffentlichen Schutzräume in Sachsen. Es wird auf die Zuständigkeit des Bundes für den baulichen Zivilschutz verwiesen, der nach 1990 keine Schutzräume im Freistaat erhielt. Hentschel-Thöricht nennt den Zustand "alarmierend" und fordert ein eigenes Konzept. "Sachsen darf die Verantwortung für den Schutz seiner Bürger nicht einfach nach Berlin abschieben."

Notunterkünfte für ein Prozent der Bevölkerung

Auch bei den Notunterkünften fordert das BSW die Regierung zum Handeln auf. Rund 40.000 Plätze stehen laut Innenministerium zur Verfügung. Das entspricht etwa einem Prozent der Bevölkerung, eine seit 2015 bundesweit geltende Forderung ist damit erfüllt. Hentschel-Thöricht kritisierte die Zahl jedoch als erschreckend niedrig. "Ohne ausreichende Kapazitäten und Unterstützung laufen unsere Gemeinden Gefahr, bei großen Schadenslagen völlig überfordert zu sein", sagte er.

Resilienzstrategie in Planung

Eine eigene Resilienzstrategie für Sachsen, die den Katastrophenschutz im Freistaat bündelt, ist laut Innenministerium in Planung. Ein erster Entwurf soll im zweiten oder dritten Quartal 2026 fertig werden. In den letzten Jahren habe man die Widerstandsfähigkeit aber bereits durch Maßnahmen wie die Förderung für Sirenen oder die Einrichtung einer Koordinierungsstelle erhöht. 

Aus Sicht des BSW handelt die Regierung zu zögerlich. "Angesichts aktueller Bedrohungen – ob Naturkatastrophen, Pandemien oder andere Krisen – können wir nicht noch jahrelang auf ein Landes-Konzept warten", sagte Hentschel-Thöricht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:00 Uhr
3 min.
Theaterfreunde unterwegs: Mit Dr. Klecker durch Schloss Weesenstein
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen.
Ein Ausflug voller Wiedersehensfreude: Im Schloss Weesenstein traf der Theaterförderverein auf Dr. Christine Klecker, die mit Charme und Wissen durch Geschichte und Gemäuer führte
Elke Hussel
14:00 Uhr
2 min.
NOFV sperrt Spieler nach Platzsturm von Halle
Beim Spiel zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. (Archivbild)
Der Nordostdeutsche Fußballverband hat nach den Vorfällen beim Spiel Halle gegen Chemie Leipzig zwei Spieler mit Sperren belegt. Chemie äußert harsche Kritik.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
31.08.2025
2 min.
BSW nun auch mit Stadtverband in Dresden
Andreas Uhlig soll den Dresdner Stadtverband des BSW führen. (Archivbild)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht baut seine Strukturen in Sachsen weiter aus. Nun gibt es auch einen Stadtverband in Dresden. Der Vorsitzende ist kein Unbekannter.
12.09.2025
1 min.
Wagenknecht will nach Parteiumbenennung nicht aufhören
Sahra Wagenknecht will sich auch nach einer Umbenennung ihrer Partei politisch engagieren. (Archivbild)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) soll bald einen neuen Namen bekommen. Kein Grund zum Aufhören für die Parteigründerin, die sich anschließend weiter engagieren will.
Mehr Artikel