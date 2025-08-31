Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andreas Uhlig soll den Dresdner Stadtverband des BSW führen. (Archivbild)
Andreas Uhlig soll den Dresdner Stadtverband des BSW führen. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
BSW nun auch mit Stadtverband in Dresden
Das Bündnis Sahra Wagenknecht baut seine Strukturen in Sachsen weiter aus. Nun gibt es auch einen Stadtverband in Dresden. Der Vorsitzende ist kein Unbekannter.

Dresden.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat nun auch in der Landeshauptstadt Dresden einen Stadtverband gegründet. Vorsitzender ist Andreas Uhlig, der auch im Landesvorstand der Partei ist, wie das BSW mitteilte. Zuvor hatte die Partei unter anderem im Erzgebirgskreis einen Kreisverband gegründet. 

Zuletzt hatte das BSW angekündigt, in Sachsen seine Strukturen auszubauen. "Wir sind dabei, Kreisverbände zu gründen und weiter Mitglieder aufzunehmen. Uns liegen noch rund 1.000 Anträge vor. Die sollen bis Jahresende abgearbeitet sein", hatte die Landesvorsitzende Sabine Zimmermann unlängst mitgeteilt. Momentan kommt das BSW im Freistaat auf knapp 200 Mitglieder.

Das BSW hatte bei der Landtagswahl in Sachsen 11,8 Prozent der Zweitstimmen erreicht. Nach längeren Verhandlungen beteiligte es sich aber nicht an einer Regierungskoalition - CDU und SPD bilden nun eine Minderheitsregierung. Im September steht ein Landesparteitag an. Zimmermann will dann die Doppelspitze im Land verlassen. (dpa)

