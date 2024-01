Buchmesse steuert bei Ausstellern auf Vorjahresniveau zu

Die Leipziger Buchmesse geht mit einer neuen Direktorin an den Start. Die neue Chefin will erstmal auf Bewährtes setzen.

Leipzig.

Die Leipziger Buchmesse steuert in diesem Frühjahr auf eine ähnliche Ausstellerzahl wie 2023 zu. Derzeit laufe der Endspurt bei den Anmeldungen und man habe fast das Vorjahresniveau erreicht, sagte die neue Direktion Astrid Böhmisch am Donnerstag in Leipzig.